TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu: "Türkiye geneli yaklaşık 50 bin kişiyle yaz okullarımızı gerçekleştirdik"
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TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu: "Türkiye geneli yaklaşık 50 bin kişiyle yaz okullarımızı gerçekleştirdik"

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu: 'Türkiye geneli yaklaşık 50 bin kişiyle yaz okullarımızı gerçekleştirdik'
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye geneli yaklaşık 50 bin kişiyle salgına rağmen yüz yüze yaz okullarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye geneli yaklaşık 50 bin kişiyle salgına rağmen yüz yüze yaz okullarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaz Okulu Kapanış Programı Bilal Saygılı Camisinde gerçekleşti. İkindi namazının kılınmasıyla başlayan program, yaz okuluna katılan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ardından konuşan Eminoğlu, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'in tarihteki öneminden bahseden Eminoğlu, "İzmir bugün belli kesimler tarafından başka sıfatlarla anılmak istense de İzmir'in özü İslam'dır, İslam beldesidir. Selçuklu ile Osmanlı ile birlikte yaklaşık bin yıldır bu topraklarda Kur'an-ı Kerim okunmuştur. Bugün de 2021 yılında sizler bu görevi en güzel şekilde ifa ettiniz." dedi.

İzmir'de yaz okullarına katılan öğrenci sayısının yaklaşık bin 200 olduğuna değinen Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli yaklaşık 50 bin kişiyle bu yaz pandemiye rağmen yüz yüze yaz okullarımızı gerçekleştirmiş olduk. Her bir kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu bir fedakarlık, aşk, heyecan ve motivasyondur. Diğer arkadaşlarınız gibi yazı farklı meşgalelerle geçirebilirdiniz. Ama siz 6 hafta boyunca fedakarlık yaptınız. Sabahtan öğlene kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz. Öğleden sonraki kısımda da sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılarak kendinizi en güzel şekilde yeni bir yıla hazırlamış oldunuz. İnşallah ilerleyen dönemlerde de bu birlik beraberlik devam eder."

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'in köklerinde İslam olduğunu, kentin İslam Medeniyeti üzerine inşa edildiğini aktardı.

Gençlerin de bu medeniyetin temsilcileri olduğuna değinen Saygılı, gençlere hayallerini güçlü tutmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Saygılı, gençlerin Türkiye'nin en büyük sermayesi olduğunu belirterek, "TÜGVA bu çerçevede çalışan kıymetli bir kuruluşumuz. Gecesini gündüzüne katarak çalışan, vatanı milleti için çalışan bir kurumumuz. Çok güzel bir ekip." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından yaz okulundan mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, AK Parti İzmir İl Başkan Vekili Ali Aslan ve veliler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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