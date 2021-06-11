Tügva'dan Kaymakam Keklik'e Nezaket Ziyareti
Mustafa Demir TÜGVA İl Başkanı, Teşkilat Başkanı Taha Yasin Zeytinbaş, İlkadım İlçe Başkanı Erhan Gündüz, Ortaokul Koordinatörü Yahya Kurt, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Semiz, İbrahim Bahşiş İlkadım Kaymakamımız İbrahim Keklik'i makamında ziyaret ettiler.
Mustafa Demir TÜGVA İl Başkanı, Teşkilat Başkanı Taha Yasin Zeytinbaş, İlkadım İlçe Başkanı Erhan Gündüz, Ortaokul Koordinatörü Yahya Kurt, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Semiz, İbrahim Bahşiş İlkadım Kaymakamımız İbrahim Keklik'i makamında ziyaret ettiler.
Kaymakam KEKLİK, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.
Kaynak: Habermetre