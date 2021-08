TÜGVA'dan "Çizimlerle 40 Hadis" yarışması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliği'nce ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Mardin Müftülüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, gençlerin, kültür ve medeniyet kodlarına mutlaka vakıf olmaları gerektiğini söyledi.

Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında gençlere öncülük edilmesi gerektiğini ifade eden Temurci, "Gençlerimiz adeta bir ağaç gibi köklerini milletimizin tarihine kültürüne edebiyatına gelenek ve göreneklerine salmalı. Önlerine büyük hedefler koyup her an her dakika ülkemizi ve milletimizi bir adım daha ileriye götürmenin hesabını yapmalıdır." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel de gençlerin milli, manevi, sosyal ve kültürel değerlere önem veren bireyler olarak yetişmesi için çalıştıkları kaydetti.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş ise gençler için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından il genelinde 310 kişinin başvurduğu 40 hadisi anlatan resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen