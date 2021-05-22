Tuğrul Şan kimdir? Tuğrul Şan kaç yaşında, nereli? Tuğrul Şan biyografisi!
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Tuğrul Şan kimdir? Tuğrul Şan kaç yaşında, nereli? Tuğrul Şan biyografisi!

Tuğrul Şan kimdir? Tuğrul Şan kaç yaşında, nereli? Tuğrul Şan biyografisi!
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Bir adet 45'liği, bir adet Uzun çaları, iki adet kaseti ve dört adet sinema filmi bulunan Tuğrul Şan'ın TRT Repertuvarına kazandırdığı derlemeleri de bulunmaktadır. Tuğrul Şan kimdir? Tuğrul Şan kaç yaşında, nereli? Tuğrul Şan mesleği nedir? Tuğrul Şan hayatı ve biyografisi nedir?

Bir adet 45'liği, bir adet Uzun çaları, iki adet kaseti ve dört adet sinema filmi bulunan Tuğrul ŞAN'ın TRT Repertuvarına kazandırdığı derlemeleri de bulunmaktadır. Tuğrul Şan kimdir? Tuğrul Şan kaç yaşında, nereli? Tuğrul Şan mesleği nedir? Tuğrul Şan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TUĞRUL ŞAN KİMDİR?

Tuğrul ŞAN 1948 yılında Ordu'da doğdu. 1970 yılında Ankara Radyosu Çok sesli Korosu'nda göreve başladı. 1975 yılında askerlik dönüşü, imtihan isteyerek Türk Halk Müziği bölümüne geçti ve 1976 yılından itibaren solo programlarla türkü severlerle tanıştı.

Radyo yaşamında bir çok türküyü ilk defa okuyarak dinleyicilerin sevmesini sağladı. Bunlardan bazıları; Varıp neylemeli sılayı gayrı,Sunayı da deli gönül sunayı, Ey hamamcı, Bir yiğit gurbete gitse, Eşref, Gabak, Mevlam bir çok dert vermiş, Ağasarın balını, Yaylanın soğuk suyu, Ahu gözlüm tut elimden vs. sayılabilir.

1993 yılında İstanbul Radyosu'na tayin isteyerek 1997 yılına kadar Radyoda görevini sürdürdü. Aynı yıl emekliliğini isteyerek çok istediği Müzik Okulunu açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Müzik okulunda; Bağlama, Gitar, Ud, Şan-Solfej, Keman, Kanun, Org, Piyano, ayrıca THM ve TSM Koro çalışmaları da yapılmaktadır. Böylelikle genç nesile müzik çalışmalarıyla yardımcı olmaya devam etmektedir.

Ayrıca yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da verdiği konserlerle, başta Amerika, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, ve Kıbrıs olmak üzere pek çok ülkede öz müziğimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştı.

Bir adet 45'liği, bir adet Uzun çaları, iki adet kaseti ve dört adet sinema filmi bulunan Tuğrul ŞAN'ın TRT Repertuvarına kazandırdığı derlemeleri de bulunmaktadır.

Tuğrul ŞAN yüksek okul mezunu, evli ve iki erkek, bir kız çocuk babasıdır.

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Tuğrul Şan kimdir? Tuğrul Şan kaç yaşında, nereli? Tuğrul Şan biyografisi! - Haberler
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