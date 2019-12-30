TÜGİAD Bursa'dan 2019'a veda

30.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:38

TÜGİAD Bursa Şubesi, 2019 yılının son etkinliğinde bir araya geldi.

Bademli'de yer alan TÜGİAD Bursa Dernek Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe; TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar'ın yanı sıra, TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleri ve eşleri katıldı. Yılın son etkinliğinde bir araya gelen konuklar, soğuk havaya rağmen oldukça keyifli bir gece geçirdiler. TÜGİAD üyeleri, Demet Tuğcu'nun muhteşem performansıyla renklenen gecede, gönüllerince eğlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıla da birlikte veda ettiklerini belirten TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, "Yine yoğun ve yorucu bir yılı, acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Umarım 2020 yılı, başta ailelerimize sağlık ve mutluluk ve sonra da işlerimize bereket getirir. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum " diye konuştu.

Gecede selamlama konuşması yapan TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ise, TÜGİAD Bursa Şubesi'nin üyeleriyle böyle özel bir etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler