Tuğgeneral Başoğlu'ndan Taşçıer'e ziyareti

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer'i ziyaret ederek eğitim konuları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer'i makamında ziyaret edip yeni görevinde başarılar dileyerek, eğitim konuları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA