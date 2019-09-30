Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (3)
TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
30.09.2019 19:28
TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Davut CAN/ İZMİR,
Kaynak: DHA