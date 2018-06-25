Tuğçe Kazaz'dan CHP'ye Büyük İtham: CHP Halkı Korkutmuş Bir Tarikattır

Sosyal medya'dan yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuğçe Kazaz'dan 24 Haziran seçiminin ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı. Kazaz, "CHP, halkı korkutmuş bir tarikattır" dedi.

"CHP ÇOK GELENEKÇİ BİR TARİKATTIR"

Gerek sosyal medyadan gerek çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Tuğçe Kazaz, yine bu açıklamalarından birine imza attı. Kaza soyal medya hesabından "CHP bir parti değil zamanında halkın büyük bir kesimini korkutmuş veya incitmiş çok gelenekçi bir tarikattır. Bu tarikatın kapısını da ilk defa Muharrem İnce halkın bir kesimine açmıştır. Şayet tarikat şeyhi Kılıçdaroğlu bırakırsa İnce o kapıyı tüm halka açmak için zorlayacaktır" dedi.