Tuğçe Kandemir - Saçlarıma Yıldız Takana sözleri! 'Saçlarıma Yıldız Takana' şarkı sözleri nelerdir?
Başarılı şarkıcı Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı "Saçlarıma Yıldız Takana" geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.2 milyon izlenme alırken 60 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğçe Kandemir - Saçlarıma Yıldız Takana sözleri nelerdir? Saçlarıma Yıldız Takana tüm şarkı sözleri haberimizde...
Şarkının söz ve müziği Tuğçe Kandemir'e aittir. Tuğçe Kandemir - Saçlarıma Yıldız Takana şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
TUĞÇE KANDEMİR - SAÇLARIMA YILDIZ TAKANA SÖZLERİ
Ne garip şu evren.
Sen bende mücevherdin önceden.
Bozdurdum anılarla,
Beş kuruş etmez dediler.
Benim paha biçemediğim yıllara.
Yaşadığımız devlerin aşkı değil.
Çok acı ,
Çok ağır,
Saygısız daha…
***
Saçlarıma Yıldız takana değil
Yoldurana aşıktım.
Ben onunla çıktım kapıdan.
Kime küseyim?
Saçlarıma Yıldız takana değil
Yoldurana aşıktım.
Ben onunla şıktım.
Gitti, geçmiş olsun!
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