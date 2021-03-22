Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı şarkı sözleri! 'Ah Ellerim Kırılaydı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı şarkı sözleri! 'Ah Ellerim Kırılaydı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

22.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:51
Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı şarkı sözleri! 'Ah Ellerim Kırılaydı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı 'Ah Ellerim Kırılaydı' Youtube'a yüklendi. Kısa sürede milyonlarca izlenme ve binlerce beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ah Ellerim Kırılaydı şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı şarkısının tüm sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.

TUĞÇE KANDEMİR - AH ELLERİM KIRILAYDI ŞARKI SÖZLERİ

Güzeldi gördüm gözleri.

Uzaktan uzaktan .

Haberim yoktu benim böyle bi tuzaktan.

Geçtim günahını ,

Yazdım sabahlara kadar .

Gezdik sokakları ,

Güneşler doğana kadar .

Bilemedim ayrılırsın .

Başkasına katlanırsın.

Bi özler kahrolursun.

Olmadı .

Unutupta gizlice ,

Elim gider telefona.

Yıllar geçti aradan ,

Arasam mı bu gece ?

Ah !ellerim kırılaydı ...

O numara ben unutaydım .

Gözlerini kurutaydım.

Seni öyle arasaydım.

Ben seni nereden aradım?

O sesini duydum.

Durdum durdum.

Şeytana uydum.

Bilemedim ayrılırsın .

Başkasına katlanırsın.

Bi özler kahrolursun.

Olmadı .

Unutupta gizlice ,

Elim gider telefona.

Yıllar geçti aradan ,

Arasam mı bu gece ?

Ah !ellerim kırılaydı ...

O numara ben unutaydım .

Gözlerini kurutaydım.

Seni öyle arasaydım.

Ben seni nereden aradım?

O sesini duydum.

Durdum durdum.

Şeytana uydum.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

19 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Tuğçe Knademir'in yeni şarkısı "Ah Ellerim Kırılaydı" kısa sürede 3 milyon izlenmeyi ve 100 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkının söz, müzik, düzenleme vb. bilgileri aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik: Tuğçe Kandemir

Düzenleme: Özkan Meydan, Alican Özbuğutu

Mix Mastering: Dijital Meydan

Solo Keman: Kadir Okyay

Grup Keman: İstanbul Strings

Yönetmen: Celal Canik, Soner Karakuş

Backstage: Şeref Kaner Dönder

Prodüksiyon: RepoFilm

Color: Ercan Küçük (ThePostBrothers)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Merve Dizdar Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı şarkı sözleri! 'Ah Ellerim Kırılaydı' şarkısının tüm sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:53:26. #1.16#
title