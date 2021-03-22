Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı şarkı sözleri! 'Ah Ellerim Kırılaydı' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı 'Ah Ellerim Kırılaydı' Youtube'a yüklendi. Kısa sürede milyonlarca izlenme ve binlerce beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ah Ellerim Kırılaydı şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı şarkısının tüm sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.

TUĞÇE KANDEMİR - AH ELLERİM KIRILAYDI ŞARKI SÖZLERİ

Güzeldi gördüm gözleri.

Uzaktan uzaktan .

Haberim yoktu benim böyle bi tuzaktan.

Geçtim günahını ,

Yazdım sabahlara kadar .

Gezdik sokakları ,

Güneşler doğana kadar .

Bilemedim ayrılırsın .

Başkasına katlanırsın.

Bi özler kahrolursun.

Olmadı .

Unutupta gizlice ,

Elim gider telefona.

Yıllar geçti aradan ,

Arasam mı bu gece ?

Ah !ellerim kırılaydı ...

O numara ben unutaydım .

Gözlerini kurutaydım.

Seni öyle arasaydım.

Ben seni nereden aradım?

O sesini duydum.

Durdum durdum.

Şeytana uydum.

Bilemedim ayrılırsın .

Başkasına katlanırsın.

Bi özler kahrolursun.

Olmadı .

Unutupta gizlice ,

Elim gider telefona.

Yıllar geçti aradan ,

Arasam mı bu gece ?

Ah !ellerim kırılaydı ...

O numara ben unutaydım .

Gözlerini kurutaydım.

Seni öyle arasaydım.

Ben seni nereden aradım?

O sesini duydum.

Durdum durdum.

Şeytana uydum.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

19 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Tuğçe Knademir'in yeni şarkısı "Ah Ellerim Kırılaydı" kısa sürede 3 milyon izlenmeyi ve 100 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkının söz, müzik, düzenleme vb. bilgileri aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik: Tuğçe Kandemir

Düzenleme: Özkan Meydan, Alican Özbuğutu

Mix Mastering: Dijital Meydan

Solo Keman: Kadir Okyay

Grup Keman: İstanbul Strings

Yönetmen: Celal Canik, Soner Karakuş

Backstage: Şeref Kaner Dönder

Prodüksiyon: RepoFilm

Color: Ercan Küçük (ThePostBrothers)