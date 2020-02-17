17.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:17

Çok sayıda eser yayımlayan ve okurların ilgi odağı haline gelen Tuğçe Işınsu, sıra dışı üslubu ve konuları ele alış ekli ile dikkat çekiyor. Kitapalrı ve kişiliği ile merak edilen Tuğçe Işınsu hakkında merak sorular sorulurken Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi araştırıdlı. Peki Tuğçe Işınsu kaç yaşında, nereli?

TUĞÇE IŞINSU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ocak 1977

Kaç yaşında: 43 yaşında

Doğum yeri: İstanbul

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi

Tuğçe Işınsu, 13 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseyi FMV Özel Işık Lisesi'nde okuyarak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

Ardından iş hayatına atılarak; öğretmenlik, reklam yazarlığı, bilgi destek, yaratıcı yönetmenlik gibi işlerde 11 yıl çalıştı.

Simge Bilim, Havas ve Melek Enerjisi konularında özel eğitim aldı. Bunun yanı sıra Tarot Yorumculuğu Su, trans, otomatik yazı kehanet sanatları, İsim analizi, Rüya yorumculuğu, Tılsımlar, Angel Touch- Melek Terapisi, Şifalı taşlar konularında hizmet vermeye başladı.