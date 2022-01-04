Tuğçe Açıkgöz'ün şu sıralar adını sıkça duymaya başladık. Özel hayatı ile gündeme gelen güzel oyuncu herkes tarafından merak ediliyor. Tuğçe Açıkgöz Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinden ismi duyuldu. Şirin Acar karakterini canlandıran Tuğçe Açıkgöz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde yer almaktadır. Tuğçe Açıkgöz, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Alaturka filmi ile başlamıştır. Tuğçe Açıkgöz kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir? Detaylar haberimizdedir…

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Tuğçe Açıkgöz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermektedir. Tuğçe Açıkgöz, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcuna sahiptir.

Tuğçe Açıkgöz'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 : Leke (Şirin karakteri) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim karakteri) (TV Dizisi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif karakteri) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim karakteri) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe karakteri) (TV Filmi)

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