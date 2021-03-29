Tuğba Özerk, yeni şarkısının klibi için küvete girdi

Müzikseverlerle peş peşe yeni şarkılarını paylaşan Tuğba Özerk, pandemide yazdığı şarkısının klibi için küvete girdi. Çekim sonrası ilişkisi hakkında samimi bir şekilde konuşan Özerk, sevgilisiyle evlilik planı yaptıklarını kaydetti. Özerk ayrıca kendisine pahalı hediyeler alan sevgilisi için de "Beni şımartmayı çok sever" dedi.

Ünlü popçu Tuğba Özerk, son zamanlarda peş peşe yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor. Hayranlarının karşısına yeniliklerle çıkmayı seven ünlü şarkıcı, bu kez "Koltuklar Kitaplar" adlı şarkısının klibi için küvete girdi. Pandemi nedeniyle sık sık evde olduğunu söyleyen Tuğba Özay, şarkısının hikayesinin buna dayandığını kaydetti.

"BENİ ŞIMARTMAYI ÇOK SEVER"

Klibinin hikayesi gereği küvette çekim gerçekleştiren Tuğba Özay, çekim tamamlandıktan sonra ilişkisi hakkında konuştu. Gökmen adlı sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiğini ve hazırlık içinde olduklarını dile getiren Özay, aldığı pahalı hediyelerle ilgili olarak "Beni şımartmayı çok sever" yorumunu yaptı.

Öte yandan ünlü popçu, sevgilisiyle romantik pozlarını "Senden öncesi de yok, sonrası da" notuyla paylaşmıştı.