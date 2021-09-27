Son dakika haberleri: TUĞBA'NIN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ 'SAVCIYI, HAKİMİ AYARLARIM, HERKES ARKAMDA' DEMİŞ

ANKARA (DHA) - HATAY'da, karşılıklı boşanma davası açan çiftten Tuğba Gökçe Ç. (31), şiddet gördüğü iddiasıyla M.F.Ç. (36) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tuğba Gökçe Ç., tekrar barışmak isteyen eşiyle ilgili " ' Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda' diyerek korkutmaya çalıştı" dedi. M.F.Ç.'nin avukatı ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

İlk evliliğinden 2 kızı olan Tuğba Gökçe Ç., geçen yıl, Ankara'da M.F.Ç. ile ikinci evliliğini yaptı. Çift arasında, iddiaya göre, yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle M.F.Ç., bu yıl ocak ayında eşine boşanma davası açtı. Tuğba Gökçe Ç. de karşı boşanma davası açıp, Adana'daki ailesinin evine döndü. Ankara 29'uncu Aile Mahkemesi'nde açılan davanın ardından Tuğba Gökçe, eşinin duruma sinirlenip, kendisini arayarak, "Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda" diyerek, korkutmaya çalıştığını öne sürdü. Mahkeme heyeti de görülen ilk duruşmada, çiftin 7 aylık oğlunun geçici velayetini anneye verdi. Duruşma, 11 Kasım'a ertelendi.

'BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE TEHDİTLERE DEVAM ETTİ'

Eşi hakkında şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını, mahkeme kararı nedeniyle 2 haftada bir de çocuğunu göstermek zorunda kaldığını belirten Tuğba Gökçe Ç., "Parti adı kullanarak, beni defalarca tehdit etti. Boşanma kararı aldıktan sonra barışmak istedi. Kabul etmeyince tehditlere devam etti. Sürekli tehdit edilmekten ne yapacağımı bilemez hale geldim. Çok çaresiz bir durumdayım. Sosyal medya hesabında hep siyasetçilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor ve bunu kullanıyor ancak hepsi eski fotoğraflar. Bu fotoğraflarla insanlara gözdağı veriyor. Herkese korku saçıyor? diye konuştu.

AVUKAT: İDDİALAR ASILSIZ

Öte yandan M.F.Ç.'nin avukatı, iddiaların asılsız olduğunu savunup, ileri sürülen konularla ilgili karşı dava açacaklarını belirterek, "Tuğba Gökçe, müvekkilimizi aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralamıştır. Bu nedenle de karşı dava açılmıştır. Müvekkilim, eşine ev almıştır, daha önceki borçlarını ödemiştir. Psikolojik sorunları var. İddialar, müvekkilimizin şahsi kişiliğini yok etmeye yöneliktir" dedi.