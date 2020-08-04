Tuğba Ekinci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tuğba Ekinci müzik kariyeri, hayatı ve albümleri
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Tuğba Ekinci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tuğba Ekinci müzik kariyeri, hayatı ve albümleri

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, müzik kariyeri ve hakkında bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

Tuğba Ekinci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tuğba Ekinci müzik kariyeri, hayatı ve albümleri
04.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:58

Pop şarkıcısı Tuğba Ekinci yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yİne sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer alan Tuğba Ekinci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne?

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 Kars doğumlu Türk pop müzik şarkıcısıdır. İlk çıkışını ilk albümü olan "O Şimdi Asker" albümü ile yapmıştır ve bu albümü milyonlarca kez dinlenmiştir.

Tuğba Ekinci doğum tarihi : 9 Haziran 1977

Tuğba Ekinci kaç yaşında : 43 yaşında

Tuğba Ekinci aslen nereli : Kars

Tuğba Ekinci mesleği ne : Pop şarkıcısı

Tuğba Ekinci burcu ne : İkizler

Tuğba Ekinci boyu kaç : 1,63 m

Tuğba Ekinci kilosu kaç : 56 kg

TUĞBA EKİNCİ'NİN MÜZİK KARİYERİ

Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu.

1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

TUĞBA EKİNCİ KİŞİSEL HAYATI (KISACA)

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.

TUĞBA EKİNCİ ALBÜMLERİNİN İSİMLERİ

2005 : O Şimdi Asker

2007 : Boynuz

2008 : Condom

2010 : Yanma Demezler

2011 : 100 Derece

2013 : Hadi Kızım

2014 : Git Git Gör Gününü

2016 : Para Babası

2018 : Türkiye'nin Aslanları

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