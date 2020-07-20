Tuğba Ekinci'den Erdoğan paylaşımı geldi: Sözleri bazı AK Partililer tarafından beğenilmedi
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Tuğba Ekinci'den Erdoğan paylaşımı geldi: Sözleri bazı AK Partililer tarafından beğenilmedi

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı geldi. Paylaşımın sonuna bazı açıklamalar yapan Ekinci'nin sözleri AK Partilileri rahatsız etti. Detaylar haberimizde.

Tuğba Ekinci'den Erdoğan paylaşımı geldi: Sözleri bazı AK Partililer tarafından beğenilmedi
20.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:38

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ziyaretinden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Ekinci, paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı ziyaretinden bir fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, kullandığı ifadelerle sosyal medya kullanıcıları tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

TUĞBA EKİNCİ'NİN INSTAGRAM PAYLAŞIMI VE AÇIKLAMASI

Ekinci fotoğrafın altına, "Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix'le mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na saygılı olun. Adam olun, nankör olmayın. Siz de Cumhurbaşkanı olabilseydiniz siz neler yapardınız? İyi düşünün! Ben iyi ki olmamışım. Nankörlerin nasılsınızı her dakika duyardınız" açıklamasını yazdı.

Tuğba Ekinci'den Erdoğan paylaşımı geldi: Sözleri bazı AK Partililer tarafından beğenilmedi

AK PARTİ'YE OY VERENLERİ DE RAHATSIZ ETTİ

Ekinci, Erdoğan'ı övmeye çalışırken kullandığı ifadelerle AK Parti'ye oy verdiğini belirten sosyal medya kullanıcıları tarafından da ağır bir dille eleştirildi.

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