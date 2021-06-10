Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Benzerliği görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, son olarak annesi Havva Ekinci ile pozlarını paylaştı. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Instagram'da 108 bin takipçisi bulunan şarkıcı Tuğba Ekinci, her halini paylaşmaya devam ediyor. 44 yaşındaki şarkıcı son olarak annesiyle pozlarını yayınladı.

"ANNENİZ BABANIZ YANINIZDAYSA CENNETİ MERAK ETMEYİN"

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'ya sitem eden Erkan Petekkaya'ya gösterdiği tepkiyle gündem olan Tuğba Ekinci, annesiyle buluştu. Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Anneniz ya da babanız yanınızdaysa, cenneti merak etmenize gerek yok" notunu ekledi.

Daha sonra annesinin kendisine yemek yedirdiği anları paylaşan Ekinci, "Canım annem gülüm benim" dedi.

ERKAN PETEKKAYA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kırmızı Oda'da rol alan Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce Acun Ilıcalı'ya "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" diyerek sitem etmişti. Petekkaya'nın paylaşımlarına sinirlenen Tuğba Ekinci de "Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan TV8'den. Sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle hayırdır klavyeden ahlak kesmeler" diyerek tepki göstermişti.