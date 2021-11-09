Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu!

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ekinci, Hacı Sabancı ile ilgili bir anısını ilk kez paylaştı.

"EVİME GELDİ, TANIŞTIK"

"Hacı Sabancı yıllar önce benim evime geldi" diyen Ekinci, "Benimle tanışmak için bir arkadaşımla iletişime geçmiş. Tanışmak isteyince ben de kabul ettim. Evime geldi tanıştık. Daha sakalları yoktu gencecik çocuktu, bana hayranmış.Yanlış anlaşılmasın ben oynak bir kadın değilim daha çocuktu zaten" diye konuştu.

Hacı Sabancı'nın Ekinci'nin bu iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, geçtiğimiz ekim ayında Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti.