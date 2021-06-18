Tugay Gök kimdir? Youtuber Tugay Gök kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi

Ünlü Youtuber Tugay Gök'ün hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Tugay Gök kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tugay Gök'ün kaç abonesi var? Tugay Gök'ün instagram hesabı nedir? Tugay Gök twitter hesabı ne? Tugay Gök kimdir? Detaylar haberimizde...

Youtube'da eğlenceli videolar paylaşan Tugay Gök'ün hayatı merak konusu oldu. Youtuber ve sosyal medya fenomeni Tugay Gök kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, burcu ne, kaç takipçisi var?

TUGAY GÖK KİMDİR?

Tugay Gök 26 yaşında ve Adanalıdır. İstanbul'da yaşayan Tugay Gök, Youtube ve sosyal medya fenomenidir. Youtube kanalı bulunan ünlü ismin 2.87 milyon abonesi vardır.

Tugay Gök kaç yaşında : 26 yaşında

Tugay Gök mesleği ne : Youtuber

Tugay Gök nereli : Adana

Toplam takipçi sayısı : 2,87 milyon

Tugay Gök, genellikle eğlenceli videolar çekiyor. Bazı zamanlar PlayerUnknown's Battlegrounds ve Zula oyunları da oynayan ünlü Youtuber'ın son videosu trendlere girmişti. Youtube'a ilk olarak 15 Kasım 2012 tarihinde başladı ve zamanla popüler oldu. Şuanda ise 2,87 milyon abonesi vardır. Kanaldaki toplam görüntülenme sayısı ise 619.270.510 görüntülemedir.

Youtuber Tugay Gök'ün kanalına @TugayGök hesabından ulaşabilirsiniz. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Tugay Gök'ün instagramda 750 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter'da ise 2 bin takipçisi bulunuyor.