Tüfekle ağır yaraladığı eski eşini, kapısında beklemiş (2)
SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDIEskişehir'de, psikolojik tedavi gören Sedat Köse'nin (36), evinin girişinde av tüfeğiyle ağır yaraladığı eski eşi Fadime D. (35), yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı.
SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI
Eskişehir'de, psikolojik tedavi gören Sedat Köse'nin (36), evinin girişinde av tüfeğiyle ağır yaraladığı eski eşi Fadime D. (35), yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Hayati tehlikesi süren Fadime D.'nin, Köse ile 14 yıl evli kaldığı ve 1 yıl önce boşandığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen