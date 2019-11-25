Tüfek geri tepince yüzünden yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Tüfek geri tepince yüzünden yaralandı - Haber

Tüfek geri tepince yüzünden yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuş avlamaya çalışan genç, ateşlediği tüfeğin geri tepmesi sonucu yüzünden yaralandı.

25.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:27
Tüfek geri tepince yüzünden yaralandı

'ın Gölbaşı ilçesinde kuş avlamaya çalışan genç, ateşlediği tüfeğin geri tepmesi sonucu yüzünden yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Beldesinde tek saçma tüfekle kuş avlayan Muhammet K., ateşlediği tüfeğin geri tepmesi sonucu yüzünden yaralandı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.