Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açtı.
Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açtı.
Merkezin bahçesindeki sergiyi gezen Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, emeği geçenlere teşekkür etti.
Sergiye Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz