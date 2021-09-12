Tufanbeyli'de öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.
Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen seminerde 12 öğretmene eğitim verildi.
Türkçe öğretmeni Ali Ercan Şahin, projenin 10 pilot ilde yürütüldüğünü ve Türkiye genelinde 240 öğretmenin eğitim aldığını kaydetti.
AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri