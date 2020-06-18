Tufanbeyli'de bir kişi gölette kayboldu
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Tufanbeyli'de bir kişi gölette kayboldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Yasin Güzelel isimli vatandaş, sulama göletine düşerek suda kayboldu.

Tufanbeyli'de bir kişi gölette kayboldu
18.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:34

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Yasin Güzelel isimli vatandaş, sulama göletine düşerek suda kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Tufanbeyli ilçesi Çatalçam köyünde yaşayan 33 yaşındaki Yasin Güzelel, sabah saatlerinde bölgede bulunan gölete düşerek gözden kayboldu. Yakınları tarafından aranan Güzelel'in gölette boğulduğu tahmin edilirken, Güzelel'in çıkarılması için güvenlik güçlerine haber verildi. Güzelel'in su altından çıkarılması için Adana'dan sualtı arama kurtarma ekibi bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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