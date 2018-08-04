Tudors'dan Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Davranış

"Kadına şiddete son", "Çalışan kadına 1 gün fazla izin, Babalar Gününde "Sen de bir babalık yap" gibi toplumsal farkındalığı arttırıcı pek çok sosyal sorumluluğa imza atan Tudors Gömlek Krallığı bu kez hayvan dostu bir yaklaşımla tüm markalara örnek oluyor.

Özellik Yaz aylarının gelmesiylesokakta yaşayan kedi ve köpekler için 26 cadde mağazasınınönüne su kapları yerleştiren Tudors; tüm çalışanlarıyla birlikte kimsesiz sokak hayvanları sahip çıkıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Tudors CEO'su Yaşar Ayayadın " Tudors bir halk markası. Biz halkın yüreğini temsil ediyoruz. Bir marka olmanın en büyük sorumluluğu örnek olmak, farkında olmak ve duyarlı olmaktır. Sokak hayvanları için başlattığımız bu çaba dilerimpek çok markayaörnek olur " dedi.