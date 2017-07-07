Tudor'un Gözden Çıkardığı Sneijder, Florya'da İdmana Çıktı

Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Wesley Sneijder ile sarı kırmızılılar, henüz veda adına anlaşma sağlayamayınca Hollandalı futbolcu, Florya'da antrenmana çıktı.

METİN OKTAY'DA İDMANA ÇIKTILAR

Galatasaray ile ayrılık adına orta yol bulunamayınca Sneijder, Tudor'un kamp kadrosuna almadığı Hakan Balta ve De Jong ile Florya Metin Oktay Tesislerinde idman yaptı.

Sneijder, durumu belli oluncaya dek Hırvat teknik adamın kadro dışı bıraktığı De Jong ve Hakan Balta ile birlikte İstanbul'da çalışacak.