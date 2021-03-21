Tucker Griggs, ayakları ile oynayarak Overwatch profesyoneli oldu
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Tucker Griggs, ayakları ile oynayarak Overwatch profesyoneli oldu

21.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:30
Tucker Griggs, ayakları ile oynayarak Overwatch profesyoneli oldu

Doğuştan engelli 23 yaşındaki ayakları ile oynayarak Masters seviyesine kadar ulaşmayı başardı.

23 yaşındaki Tucker Griggs, Overwatch oyunundaki başarısı ile dikkat çekiyor.

Çocukluğundan beri hastalığı yüzünden ellerini kullanamayan Griggs, çok sevdiği Overwatch oyununu ayakları ile oynamaya başlamış.

Oynadığı oyunları ayakları ile oynamasına rağmen kendini oldukça geliştiren 23 yaşındaki Griggs, popüler yayın platformu Twitch'te açtığı yayınlar sayesinde popülerliğini elde etmeye başladı.

Twitch'te FragsByTheFoot(Ayak ile alınan öldürmeler) ismi ile tanınan oyuncu Overwatch oyununu sadece oynamıyor aynı zamanda %5'lik dilimde, Masters derecesinde yer alıyor.

Tucker Griggs, Totally Game'e yaptığı röportajda ayaklarını sadece oyun için değil günlük ihtiyaçları için de kullandığını belirtiyor. Yemek yemek ve temizlik yapmak bu ihtiyaçlarından bazıları.

Kaynak: Playerbros

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