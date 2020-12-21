'TÜBİTAK Manisa Bilim Şenliği' için güçlü iş birliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'TÜBİTAK Manisa Bilim Şenliği' için güçlü iş birliği

21.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:03
'TÜBİTAK Manisa Bilim Şenliği' için güçlü iş birliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa Valiliği, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında, 06-09 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek "TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği" kapsamında, yapılacak projelere...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa Valiliği, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında, 06-09 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek "TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği" kapsamında, yapılacak projelere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreni, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Nezaket Elif Binici, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Rektör Ataç, iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik çalışma ve uygulama planı hazırlanmasında paydaşlarla koordineli çalışılacağını belirterek "Pandemi koşulları ve üniversitemizin eğitim ve öğretim durumu da göz önünde olmak kaydıyla bu etkinliklerin derslik, atölye ve laboratuvarlarımızda, görevli akademisyenlerimiz tarafından verilecek olması bizi gururlandırıyor. Hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler gibi etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amacıyla, 06-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek. TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği'nden 7'den 70'e 150 bin kişinin yararlanması bekleniyor. - MANİSA

'TÜBİTAK Manisa Bilim Şenliği' için güçlü iş birliği
'TÜBİTAK Manisa Bilim Şenliği' için güçlü iş birliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'TÜBİTAK Manisa Bilim Şenliği' için güçlü iş birliği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:26:10. #1.14#
title