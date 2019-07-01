TÜBİTAK 4005 Girişimci Öğretmen Eğitimi Projesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortak düzenlenen 4005 Girişimci Öğretmen Projesi eğitimleri, Afyonkarahisar'da başladı.

Seminer kapsamında 5 gün sürecek eğitimler için Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezinde düzenlenen açış programında konuşan AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, Afyonkarahisar'da Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite arasında 2012 yılından bu yana devam eden işbirliği olduğunu ifade etti.

Eğitimin iki kanatlı bir uçak olduğunu belirten Peker, bu kanatlardan birinin milli eğitim, diğer kanadının ise eğitim fakülteleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim iki kanadı olan bir uçak. Bu kantlardan biri olmadan uçağın uçması mümkün değil. O yüzden eğitime her iki tarafın da düşünce ve görüşlerinin alınarak, ortak bir payda ile devam edilmesi gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bizden talep ettiği her türlü seminer çalışmalarında destek oluyoruz. Proje de bu çalışmaların bir ürünü. Mesleki eğitimin ön plana çıkması noktasında meslek lisesi, memleket meselesi diye 15 yıl öncesinde bir çalışma vardı. Bu ülkede meslek liselerini belirli bir kategoriye sokmazsak, belirli bir seviyeye getirmezsek, eğitim sistemimizde ne yaparsak yapalım, çok fazla bir şey değiştiremeyiz. Derslerin içeriklerini değiştirebiliriz ama, öncelikle işe sistemden başlamamız gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise konuşmasında "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üniversitemiz ile çalışmalarımız devam edecek. Öğrencilerin bilimsel konulardaki çalışmalarını olumlu etkileyecek bu eğitim 5 gün boyunca sürecek. Eğitimlere 18 farklı ilden 30 öğretmen katılacak." diye konuştu.

Seminerler 5 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA