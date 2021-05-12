"TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" sonuçları açıklandı
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"TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" sonuçları açıklandı

'TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı' sonuçları açıklandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2020/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Ege Üniversitesi Türkiye'deki tüm üniversiteler içinde 58 destek kabulü ile 4'üncü sırada yer aldı. Araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında ise 2'nci oldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hayata geçirdiğimiz proaktif yönetim anlayışı sonucunda oluşturulan araştırma kültürü vegirişimcilik ekosistemi ilemodel oluşturanüniversitemiz, pek çok alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte başarı ivmesini yükseltmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi 2023 vizyonunun ana parametrelerinden olan öğrenci odaklı, eğitim öğretimde kalite öncelikli bir araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ülkemizde bir ilk olan Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi(AROM) öğrencilerimizi merkeze alarak, onları araştırma yapma ve proje üretme kültürünün ana aktörlerinden bir olmaları için önemli çalışmalar yürütüyor. Üniversitemizde oluşturduğumuz Ar-Geve inovasyon ikliminden öğrencilerimizin de azami derecede faydalanmaları, nitelikli projeler üretmeleri için her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz, daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edecekler"

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade eden Rektör Budak, "Öğrencilerimizin gelişimleri,yetkinliklerinin artırılması her daim önceliğimiz oldu. Salgın sürecinde de bu anlayışımızdan taviz vermeden öğrencilerimizin en iyi ve en kaliteli eğitimi almaları için her türlü imkan ve olanağı sunuyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında önemli bir başarıya imza atarak Türkiye'deki tüm üniversiteler içinde 4'üncü, araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında ise 2'nci oldular. Şundan hiç şüphem yok ki hazırladıkları projelerle bizleri gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edecekler.Bu vesileyle, lisans öğrencilerimizi proje hazırlama yoluyla araştırma yapmaya teşvik ederek,sürekli destekleyen YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraçve TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal hocalarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizin TÜBİTAK nezdinde bu başarıyı yakalamasında katkısı olan başta öğrencilerimiz olmak üzere onları bu süreçte destekleyen ve projelerinde danışmanlık yapan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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