Tuba Ünsal Gözleri Dolarak Anlattı: Evimi İpotek Ettirmeyi Düşündüm

Sabahattin Ali'nin kült eserinden uyarlanan "Kürk Mantolu Madonna" oyunu, artık dijital ortamda izleyiciyle buluşacak. Oyun, Vodafone TV üzerinden izlenebilecek.

"EVİMİ İPOTEK ETTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Oyunun işbirliğini duyurmak için Nişantaşı'nda oyuncuların katıldığı bir toplantı yapıldı. Oyunun hazırlık aşamasında çok zorlandığını gözleri dolarak anlatan Tuba Ünsal, "Çok zor bir yolculuk oldu. Yeri geldi, 'Evi mi ipotek ettirsem acaba' diye düşündüm. Bana 'Batarsın' diyenler oldu. Ama umudumu kaybetmedim." dedi.

ALYANSINI TAKMADI

Eşi Mirgün Cabas'tan boşanacağı yönünde haberler çıkan Tuba Ünsal'ın toplantıya gelirken alyans takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

22 BİNİ AŞKIN İZLEYİCİ

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan "Kürk Mantolu Madonna" romanında Maria Puder ve Raif Efendi arasındaki aşk anlatılıyor. Yönetmenliğini Engin Alkan'ın, yapımcılığını ise Tuba Ünsal ile Nisan Ceren Göknel'in "To Be House of Production" ismiyle üstlendiği oyunda, "Veda" şarkısı Sezen Aksu, sahne ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, Maria Puder otoportresi ise Ahmet Güneştekin imzası taşıyor. Sezon boyunca kapalı gişe oynayan "Kürk Mantolu Madonna", İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da olmak üzere 4 ilde toplam 37 gösterimle 22 bini aşkın izleyiciye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

2017-2018 sezonunda 5 dalda 7 ödüle aday gösterilen oyun, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "En İyi Sahne Tasarımı", GSÜ EN Ödülleri'nde "Yılın En İyi Tiyatro Oyunu" ve 7. Fashion TV Moda Ödülleri'nde "En İyi Tiyatro Oyunu" ödüllerini kazandı. Anadolu turnesinde toplam 2.236 km yol yapan oyun, 3. Berlin Türk Tiyatro Festivali'ne davet edilerek Avrupa yolculuğuna ilk adımını attı.