Tuba Ünsal Gözleri Dolarak Anlattı: Evimi İpotek Ettirmeyi Düşündüm
Sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu olan 'Kürk Mantolu Madonna'nın hazırlık aşamasında yaşadığı zorlukları anlatan Tuba Ünsal, "Yeri geldi, evimi ipotek ettirsem mi acaba diye düşündüm" dedi.
Sabahattin Ali'nin kült eserinden uyarlanan "Kürk Mantolu Madonna" oyunu, artık dijital ortamda izleyiciyle buluşacak. Oyun, Vodafone TV üzerinden izlenebilecek.
"EVİMİ İPOTEK ETTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Oyunun işbirliğini duyurmak için Nişantaşı'nda oyuncuların katıldığı bir toplantı yapıldı. Oyunun hazırlık aşamasında çok zorlandığını gözleri dolarak anlatan Tuba Ünsal, "Çok zor bir yolculuk oldu. Yeri geldi, 'Evi mi ipotek ettirsem acaba' diye düşündüm. Bana 'Batarsın' diyenler oldu. Ama umudumu kaybetmedim." dedi.
ALYANSINI TAKMADI
Eşi Mirgün Cabas'tan boşanacağı yönünde haberler çıkan Tuba Ünsal'ın toplantıya gelirken alyans takmaması da dikkatlerden kaçmadı.
22 BİNİ AŞKIN İZLEYİCİ
Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan "Kürk Mantolu Madonna" romanında Maria Puder ve Raif Efendi arasındaki aşk anlatılıyor. Yönetmenliğini Engin Alkan'ın, yapımcılığını ise Tuba Ünsal ile Nisan Ceren Göknel'in "To Be House of Production" ismiyle üstlendiği oyunda, "Veda" şarkısı Sezen Aksu, sahne ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, Maria Puder otoportresi ise Ahmet Güneştekin imzası taşıyor. Sezon boyunca kapalı gişe oynayan "Kürk Mantolu Madonna", İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da olmak üzere 4 ilde toplam 37 gösterimle 22 bini aşkın izleyiciye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
2017-2018 sezonunda 5 dalda 7 ödüle aday gösterilen oyun, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "En İyi Sahne Tasarımı", GSÜ EN Ödülleri'nde "Yılın En İyi Tiyatro Oyunu" ve 7. Fashion TV Moda Ödülleri'nde "En İyi Tiyatro Oyunu" ödüllerini kazandı. Anadolu turnesinde toplam 2.236 km yol yapan oyun, 3. Berlin Türk Tiyatro Festivali'ne davet edilerek Avrupa yolculuğuna ilk adımını attı.
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Ülkeye hiç bir faydası olmayan kendini sanatçı zanneden zavallılar grubu evini ipotek ettirecekmiş REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ DİYMİ !!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Garibanlar için bunu yapabilirmiydin? Sanmıyorum ama günahını almayayımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gerçekten çok zor günler yaşamış millet evine ekmek götüremiyor be az açıklama yaparken düşünerek yapınCevap Yaz 25 3 Yayından KaldırİSİM: neden bu tarz haberlerin altında hep fakir düşünceler olur. ne kadar güzel bir işe atılmak için sermaye toplamaya çalışmış kendince sankı burada hiçkimse iş yaparken kredi çekip bağ bahçe satmıyor.2 1 Yayından Kaldır
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besmele çekip işine başla kızım harama bulaşma ramazanda oruç tut ıyılık yap ekinden geldiği kadar fakirlere yardım et ramazan kolisi yaptırmayan zenginler sağlığınızdan çıkar o paralar ramazan bitmeden sevınıdırın masum ınsanlarıCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır