Tuba Torun kimdir? Tuba Torun kaç yaşında, nereli? Tuba Torun hayatı ve biyografisi!
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Tuba Torun kimdir? Tuba Torun kaç yaşında, nereli? Tuba Torun hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tuba Torun izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tuba Torun kaç yaşında, nereli? Tuba Torun hayatı ve biyografisi! Tuba Torun kimdir?

Tuba Torun kimdir? Tuba Torun kaç yaşında, nereli? Tuba Torun hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 21:28 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:31

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Tuba Torun hakkında araştırmalar yapılıyor. Tuba Torun kimdir? Tuba Torun kaç yaşında, nereli? Tuba Torun hayatı ve biyografisi!

TUBA TORUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Özellikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları üzerine çalışmalar yapmakta olan Tuba Torun, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı ve Sosyal Haklar Derneği Çocuk Hak İhlalleri Koordinatörüdür. Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk hakları koordinatörü olan Torun CHP 36. olağan kurultayı sonucu Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi oldu.

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili adayıdır.

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