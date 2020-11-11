Tuba Tokbaş cinayeti nedir? Tuba Tokbaş kimdir?

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Peki, Tuba Tokbaş cinayetti nedir? Tuba Tokbaş kimdir? Tuba Tokbaş katili kim?

Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Tuba Tokbaş kimdir? Tuba Tokbaş cinayetti nedir?

TUBA TOKBAŞ CİNAYETİ NEDİR?

Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Recep Berkay H., Tokbaş'ı elleriyle boğarak öldürdü. Ardından da daireden çıkıp aynı mahallede yaşayan ailesinin evine gitti. Recep Berkay H., annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi. Anne polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cennet Tuğba Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.

TUBA TOKBAŞ KİMDİR?

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından öldürüldü.