Tuba Büyüküstün'ün Sevgilisi Umut Evirgen, Eski Aşk Sami Saydan'a Benzetildi

Tuba Büyüküstün'ün Sevgilisi Umut Evirgen, Eski Aşk Sami Saydan'a Benzetildi

Oyuncu Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'in tatil fotoğraflarında benzerlik ayrıntısı birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Evirgen, Büyüküstün'ün yıllar önce sevgili olduğu Sami Saydan'a benzetildi.

Tuba Büyüküstün ve yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Umut Evirgen her ne kadar ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan kaçınsalarda çiftin ortaya çıkan tatil fotoğrafları başta aileler olmak üzere pek çok kişinin tepkisine neden oldu. Evirgen, tatil fotoğraflarından sonra Büyüküstün'ün yıllar önce aşk yaşadığı Sami Saydan'a benzetildi.

ESKİ AŞKIYLA YENİ AŞKI KARDEŞ GİBİ BENZİYOR

Büyüküstün yıllar önce, kariyerinin daha ilk dönemlerindeyken Sami Saydan ile birlikteydi. Evirgen, dış görünüş olarak Saydan'a kardeşi olabilecek kadar benziyor. İki genç adamın da saç şekli ve giyim tarzları birbirine benziyor.

Tuba Büyüküstün ve Sami Saydan

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