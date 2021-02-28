Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu
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Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu

28.02.2021 15:44 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:58
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün üç saat süren özel makyaj ve kostümle Batman filminde Joker karakterinin kız arkadaşı olan Harley Quinn'e döndü. Görenler Büyüküstün'ü tanıyamazken, sosyal medyada yapılan yorumlarda güzel oyuncunun gözlerinden tanındığı belirtildi.

Tuba Büyüküstün, 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol gereği özel makyajla çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüşerek herkesi şaşırttı.

3 SAAT MAKYAJ YAPILDI

Dizinin başrol oyuncusu Büyüküstün'ü Harley Quinn'e benzetmek için ekip 3 saatlik bir makyaj çalışması yaptı. Büyüküstün'ün bu değişimi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konular arasına girdi.

Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu

GÖZLERİNDEN TANIDILAR

Yapılan yorumlarda kullanıcılar güzel oyuncuyu ilk görüşte tanıyamadıklarını, daha sonra ise gözlerinden tanıdıklarını belirtti.

Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu
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