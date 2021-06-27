Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan flaş hamle geldi. İkili, daha dizi buluşmadan önce yaptıkları hareketle hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak. İkili, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki Balıkçı Abdullah'ta buluştukları ortaya çıktı.

Şarkıcı ve oyuncunun, samimi oldukları iddia edildi. Baş başa yemek yiyen Büyüküstün ve Boz'un daha sonra tekneyle açılmaları ise kafaları karıştırdı. İkilinin erken saatte mekandan ayrılıp, baş başa tekne keyfi yapması, "Aralarında aşk mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

Büyüküstün, mekan çıkışında sahil kenarında çektiği video'yu Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, daha sonra teknedeyken ise Boğaz manzaralı video'yu yayınlaması dikkat çekerek, Boz'la buluşmalarını ortaya çıkarmış oldu.

Büyüküstün, evlilik yolunda Umut Evirgen'den geçtiğimiz sene ayrılırken, Boz ise yine evliliğin eşiğinde olduğu Aslı Enver'le ilişkisine nokta koymuştu.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Snob Magazin

Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek
Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şener Şen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Fatih Terim Mert Müldür Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 14:10:48. #1.15#

title