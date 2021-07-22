Tuba Büyüküstün'den hayranlarına üzen haber! Koronavirüse yakalandı, dizisinin çekimleri durduruldu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen haber geldi. Büyüküstün'ün Netflix için rol aldığı 'Another Self' dizisinin çekimlerinin, koronavirüse yakalanması nedeniyle iptal olduğu belirtildi.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den hayranlarına üzen haber geldi. Güzel oyuncun, koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Çok sayıda hayranı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyüküstün'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Büyüküstün'ün koronavirüse yakalanmasının ardından başrollerini Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi önemli isimlerle paylaştığı 'Another Self' adlı dizinin çekimlerinin de ertelendiği belirtildi.

DURUMU HAKKINDA BİLGİ GELDİ

Dizide 'Ada' karakterine can veren Tuba Büyüküstün'ün son durumu hakkında da bilgi geldi. Buna göre testi pozitif çıktıktan sonra hızlı şekilde tedavi süreci başlatılan güzel oyuncunun sağlık durumu iyi. Ünlü oyuncunun hastalığı kısa sürede atlatması bekleniyor.