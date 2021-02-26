Tual ne demek? Tuval anlamı ne?
26.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:36
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tual, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tual ne demek? Tual anlamı ne? İşte, Tuval kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tual kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tuval anlamı ne? Tual ne demek?
TUVAL NE DEMEK?
Tuval, -li:
Fransızca toile
1. isim Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş.
2. isim Bu kumaşın üzerine yapılmış tablo..