TSYD İzmir Şubesi Koşusunu "Big Dadaş" Kazandı
İzmir Hipodromu'nda 1900 metrelik kum pistte gerçekleştirilen ve 3 yaş üzeri 4 İngiliz safkanın katıldığı koşuda, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Big Dadaş" birinci oldu.
Yarışta Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Kaya Logosu" ikinciliği, Mustafa Çiçek'in jokeyliğini yaptığı "Divine Beauty" üçüncülüğü elde etti.
Koşuyu kazanan "Big Dadaş" isimli safkanın sahibi Mahmut Baguç'a ödülünü TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.
Törende TJK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özbelge, İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan ve TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz da yer aldı.