TSYD İzmir Şubesi, Göztepe'nin yeni stadını gezdi
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TSYD İzmir Şubesi, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

18.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:51
TSYD İzmir Şubesi, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ve stadın mimarı Tuğrul Büyükköken'den stat hakkında bilgiler alan yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarının çalışacağı alanlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

TSYD Şube Başkanı Bahri Okumuş,İzmir'de bir dönem yaşanan stat sorunundan sonra Göztepe'nin yeni stadının bitme aşamasına geldiğini hatırlatarak, Alsancak Stadı'nın da en kısa zamanda ev sahipliği yapmaya başlayacağına inandığını kaydetti.

Son dönemde Türkiye'de bir çok stat yapıldığını hatırlatan Okumuş, şöyle konuştu:

"Göztepe'nin yeni stadıyla İzmir'i Süper Lig'de başarıyla temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni stat kulüp tarihinde bir dönüm noktası, yalnızca modern bir spor tesisi değil kente değer katacak bir yaşam alanı. Emek harcayan herkesi kutlarız."

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya da Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ilk maçı oynamak için çok heyecanlı olduklarını, yeni statlarındaki ilk maçlarını Süper Lig'de 19. haftadaki Beşiktaş'a karşı oynamaya planladıklarını söyledi.

Yeni statlarının kendileri için bir milat olacağını kaydeden Papatya, "Kulüp olarak heyecanlıyız. Yeni stadımız İzmir için de çok önemli bir yere sahip olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler
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