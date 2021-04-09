"Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" yarışmasının başvurularında sona yaklaşılıyor
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"Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" yarışmasının başvurularında sona yaklaşılıyor

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'Kamera Elinde Geleceğin Cebinde' yarışmasının başvurularında sona yaklaşılıyor

15 Şubat'ta başlayan TSPB'nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği yarışmaya başvurular, 26 Nisan tarihinde sona erecek.

Yarışma başvuruları on-line olarak www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesinden yapılabiliyor.

Ödül, toplamda 35.000 TL tutarında yatırım fonu varlık dağılımı

Yarışmada ödül alan birinci filme 12.500 TL, ikinci filme 10.000 TL, üçüncüye ise 7.500 TL tutarında yatırım fonu varlık dağılımı verilecek. Yarışmada, ayrıca 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan adına da "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek. Özel Jüri Ödülünü kazanan yönetmen ise 5.000 TL değerindeki yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak. Ayrıca yarışmada ilk 10'a girenler, yarım günlük 'sinema unsurları' üzerine söyleşiye katılma hakkı kazanacak.

Bu yıl yedincisi düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının konusu "Kapalı Gişe Yaşamlar". Yarışma kapsamında belirlenen 26 kelimeden en az 10 tanesi kullanılarak, 3 dakikayı geçmemek şartıyla yapılması istenen filmlerde katılımcılardan, yatırım yaparak geleceği güvence altına almanın öneminin anlatılması bekleniyor.

Başvurular 26 Nisan'da sona eriyor

Son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olan yarışma, yurt içi ve yurt dışından 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık.Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya adaylar www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru yapabiliyor. Filmlerin dilinin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması ve üç dakikayı geçmemesi gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

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