Tskb'ye 300 Milyon Dolar Sendikasyon Kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla 300 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.



TSKB açıklamasına göre, kurum 300 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını uluslararası bankaların katılımıyla imzaladı. Mevcut sektör ortalamasının üzerindeki yüzde 108'lik başarılı yenileme oranıyla sağlanan kredi, TSKB'nin en yüksek tutardaki sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor.



TSKB sendikasyon kredisi anlaşmasında koordinatör banka ve dokümantasyon temsilciliğini Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg üstlenirken, Bayerische Landesbank kredi temsilcisi olarak yer aldı. 12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisinde, TSKB'nin daha önceki sendikasyon kredilerinde yer alan güçlü iş ortaklarının yanı sıra yeni katılımcı bankalarla da iş birlikleri geliştirildi.



Anlaşma, Bank ABC, BayernLB, CITI, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, HSBC Bank plc, ING, Société Générale, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit Bank AG, BNP Paribas, J.P. Morgan Limited, Credit Suisse Ltd., Raiffeisen Bank International AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, London Branch, Banka Kombëtare Tregtare Sh.a., Doha Bank, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main'ın katılımıyla sağlandı.





367 gün vadeli ve faiz oranı euribor / libor + yüzde 1,15 olarak gerçekleşen sendikasyon kredisi, avro ve dolar olmak üzere iki farklı dilimden oluşuyor.





"TSKB'ye duyulan güvenin bir kere daha teyit edildi"



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2017 yılında da sendikasyon kredimizi sektördeki mevcut yenileme oranlarının üzerindeki yüzde 108'lik bir oranla temin ettik. Uluslararası prestijli bankaların katılımı ile sağladığımız sendikasyon kredimizin tutarını bu yıl da artırarak 300 milyon dolara yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sendikasyon kredimizin bu performansıyla, uluslararası finans dünyasında Türkiye ekonomisine ve TSKB'ye duyulan güvenin bir kere daha teyit edildiğini görüyoruz." açıklamasında bulundu.