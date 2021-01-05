TSK, rejim ordusunun İdlib'e asker sevkiyatı sonrası harekete geçti: Karakollar oluşturuldu, mevziler kazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TSK, rejim ordusunun İdlib'e asker sevkiyatı sonrası harekete geçti: Karakollar oluşturuldu, mevziler kazıldı

05.01.2021 08:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:16
TSK, rejim ordusunun İdlib'e asker sevkiyatı sonrası harekete geçti: Karakollar oluşturuldu, mevziler kazıldı

Rejim ordusunun son günlerde İdlib ve çevresine ağır silah destekli çok sayıda asker konuşlandırması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı olasılığına karşı alarma geçti.

Rejimle muhalif grupları ayıran cephe hatlarına son bir hafta içerisinde ağır silah desteğinde asker konuşlandıran TSK, bölgeye çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı araç, tank, seyyar kurşun geçirmez güvenlik kabinleri ve askeri radarlar sevk etti. Rejimin olası saldırısını karşılamak amacıyla bölgede yeni karakollar oluşturuldu ve mevziler kazıldı.

PAZAR GÜNÜ ROKETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'den İdlib'e hareket halinde olan TSK'nın takviye askeri konvoyunun ise, İdlib-Bab el Hava karayolunda saldırıya uğradığı öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre pazar gecesi henüz kimlikleri bilinmeyen terörist bir grup tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı. Bölgedeki kaynaklar, saldırı sonrası TSK tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldığını bildirdi.

Haber Yorumları (3)
DAMAT İBRAHİM PAŞA: Alalım tüm Suriyeyi bitsin bu iş. 82 Halep 83 Hama, 84 Lazkiye, 85 Şam. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÖKHAN: Allah yar ve yardımcınız olsun
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
VEZIR: YINE OLUSTURCAKLAR. . BAKALIM NE OLUCAK BU SEFER
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Cemal Hünal Hülya Avşar
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Fırat Aydınus Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSK, rejim ordusunun İdlib'e asker sevkiyatı sonrası harekete geçti: Karakollar oluşturuldu, mevziler kazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 08:52:32. #1.14#
title