TSK, İgloda yaşam ve komando sırt çantasının içeriği görüntülerini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TSK, İgloda yaşam ve komando sırt çantasının içeriği görüntülerini paylaştı

11.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:37

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı devam ediyor.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış-2021 Tatbikatı"na, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de katılıyor.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, gazetecilere tatbikattan kısa kesitler izletildikten sonra 9. Kolordu Komutanlığında görevli Topçu Albay Şafak Oğuz, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, burada Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı ve ardından birçok senaryonun planlandığı tatbikata geçildi.

Gerçek mühimmatların kullandığı tatbikat nefes kesti

Tatbikatta, senaryo gereği İHA'ların tespit ettiği düşman karargahının olduğu bölgeye, Azerbaycan ve Türk Özel Kuvvet Komutanlığı personelinden oluşan karma tim tarafından direkt görev harekatı icra etti.

Helikopterlerle temsili düşman karargahının olduğu bölgeye indirilen bordo bereliler, burada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra ATAK helikopterlerle, düşman bölgesi ve köprüsü ateş altına alındı.

Havadan yapılan atışlarla düşman karargahının yok edilmesinin ardından, komandolar bulundukları bölgeyi helikopterin görmesi için kırmızı sis yaktı.

Gerçek mühimmatların kullanıldığı nefes kesen tatbikatın sonunda bordo bereliler, helikopterle bölgeden güvenli şekilde alındı.

Komandoların, komando marşı okumasının ardından TSK'nin mühimmat ve teçhizatları basın mensuplarına tanıtıldı.

Keskin nişancı timlerinin atış yaparak, silahlar hakkında bilgi verdiği tatbikatta, tank bölükleri ise kısa bir gösteri yaptı.

Daha sonra olası kimyasal bir saldırıya karşı dezenfekte görevi yapacak mobil timlerin tanıtıldığı tatbikatta, mobil yemekhane, çamaşırhane ve bulaşıkhaneler gazetecilere gezdirildi.

Tatbikatı, Azerbaycan'dan çok sayıda basın mensubu da yakından takip etti.

Tatbikatın amaç ve hedefleri

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Bunun yanında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Taarruz, hava hücum harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste aracın yanı sıra 218 değişik cins ile çapta silah kullanılıyor.

TSK, İgloda yaşam ve komando sırt çantasının içeriği görüntülerini paylaştı
TSK, İgloda yaşam ve komando sırt çantasının içeriği görüntülerini paylaştı
TSK, İgloda yaşam ve komando sırt çantasının içeriği görüntülerini paylaştı
TSK, İgloda yaşam ve komando sırt çantasının içeriği görüntülerini paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSK, İgloda yaşam ve komando sırt çantasının içeriği görüntülerini paylaştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 08:45:43. #1.15#
title