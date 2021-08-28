TSK'da Terfi Eden Personele Yeni Rütbeleri Verildi
Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi eden personel için "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi.
Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi eden personel için "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığındaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve Şuay Alpay da katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Bakan Akar, TSK Komuta Kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları terfi eden personele yeni rütbe işaretlerini verdi.
Bakan Akar, terfi eden personeli tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: Habermetre