ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor

Koronavirüs salgınında dünyada merkez konumuna gelen ABD'de Trump'in iç idari yazışmalarında ekonomiyi açmasıyla birlikte günlük ölüm sayılarının tekrar 3 bini bulmasının öngörüldüğünün yazdığı iddia edildi.

ABD'de Trump yönetiminin, ülkede ekonominin açılmaya başlamasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısında ay sonuna doğru büyük artış beklediği öne sürüldü.

VAKA SAYISI 200 BİN ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ BULABİLİR

New York Times'ta yer alan haberde, Trump yönetiminin ekonomiyi açma girişimleriyle iç idari yazışmalarda, 1 Haziran'a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını projekte ettiği savunuldu.

Haberde, vaka ve ölü sayısındaki artış öngörülerinin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) modeline dayanan ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansınca grafik şeklinde bir araya getirilen projeksiyonlara dayandırıldığı vurgulandı.

Şu ana kadar ABD'de günlük vaka artışının 25 bin, can kaybının 1750 civarında olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu projeksiyonun, 7 haftadır "evde kal" talimatının uygulandığı ve iş yerlerinin kapatıldığı ülkedeki salgınla mücadelede pek bir şeyin değişmediğini gösterdiği belirtilen haberde, ekonominin açılmaya başlamasıyla durumun daha da kötüleşeceği değerlendirmesi yapıldı.

TRUMP, ÖLÜMLERİN TEKRAR 100 BİNİ BULABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ülkede, Trump yönetiminin teşvikiyle mayıs başında ekonomilerini kısmen açan Iowa, Minnesota, Tennessee ve Teksas gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka ve ölü sayısında artış görülmeye başladığı haberlere yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Fox TV'ye verdiği mülakatta, 2 hafta önce söylediği ülke genelinde tahmini toplam 60 bin can kaybı rakamının aksine, Kovid-19 ölümlerinin tekrar 100 bini bulabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA