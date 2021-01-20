Trump veda konuşmasında Biden'a dua etti
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Trump veda konuşmasında Biden'a dua etti

20.01.2021 00:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:57

ABD Başkanı Donald Trump, veda konuşmasında başkanlığı devredeceği Biden'ın adını anmadan bir sonraki yönetimin başarılı olması için dua ettiğini söyledi.

ABD yerel basınında yer alan habere göre Donald Trump, "Bu hafta yeni bir yönetim göreve getiriyoruz ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh tutmada başarı olması için dua ediyoruz" dedi.

Beyaz Saray, başkanlık devir teslim töreninden bir gün önce Donald Trump'ın veda konuşması yaptığı videodan pasajlar yayınladı. Pasajlarda yeni yönetimin başarılı olması için dua edeceğini söyleyen Donald Trump, Joe Biden'ın adını zikretmedi.

KONGRE BİNASI SALDIRISINA DA DEĞİNDİ

Seçimde sahtekarlık olduğunu ısrarla ileri sürüp taraftarlarını Kongre Binası'na sürükleyen Donald Trump, 6 Ocak saldırılarını da ele aldı. Yayınlanan pasajlara göre Trump veda konuşmasında, "Tüm Amerikalıların Kongre Binamıza yapılan saldırıdan dehşete düştü. Siyasi şiddetin Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye saldırıdır ve asla müsamaha gösterilemez" dedi.

ORTA DOĞU'DAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMALARINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Cesur diplomasimiz ve ilkeli gerçekçiliğimizin bir sonucu olarak, Orta Doğu'da bir dizi tarihi barış anlaşmasına ulaştık" vurgusunu yapan Trump, şöyle devam etti:

"Bu, yeni bir Ortadoğu'nun şafağı ve askerlerimizi eve getiriyoruz. Özellikle on yıllardır yeni savaşlar başlatmayan ilk başkan olmaktan gurur duyuyorum."

Trump veda konuşmasında Biden'a dua etti
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