Trump: Vatandaşlarımız internet üzerinden doktora danışabilecek
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Trump: Vatandaşlarımız internet üzerinden doktora danışabilecek

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında, ülkede yayılmaya devam eden koronavirüse (Covid-19) karşı önlemlerin artırıldığını duyurdu.

17.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:28
Trump: Vatandaşlarımız internet üzerinden doktora danışabilecek

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında, ülkede yayılmaya devam eden koronavirüse (Covid-19) karşı önlemlerin artırıldığını duyurdu. 'Telehealth' hizmetinin genişletildiğini ifade eden Trump, vatandaşların internet üzerinden ücretsiz olarak doktora danışabileceklerini söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkede yayılmayı sürdüren koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ve hizmetlerin genişletildiğini açıkladı. Trump, "Bugün telehealth hizmetlerimizin de önemli ölçüde genişlediğini duyuruyoruz. Hastalar artık FaceTime ve Skype gibi yaygın olarak kullanılan servisler de dahil olmak üzere, herhangi bir doktora telefon veya görüntülü konferans yoluyla ücretsiz olarak danışabilecekler" ifadelerini kullandı. 

ABD HAZİNE BAKANI: VATANDAŞLARA ÇEK GÖNDERİLECEK 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Donald Trump'ın talimatıyla, koronavirüsün ülkedeki ekonomik zararını azaltmak amacıyla vatandaşlara çek gönderileceğini duyurdu. Beyaz Saray'da açıklama yapan Mnuchin, "Başkan Trump bana bu yönde talimat verdi ve bunu yapacağız" diye konuştu. Çek miktarına ilişkin henüz bilgi vermeyen Mnuchin, çeklerin 2 hafta içerisinde gönderileceğini duyurdu. 


Kaynak: DHA

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