Trump, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğünü doğruladı

14.09.2019 19:09

ABD Başkanı Donald Trump, eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Afganistan/Paskitan bölgesinde düzenlenen ABD operasyonunda öldürülmüş olduğunu açıkladı.

Amerikan basını geçen ay, istihbarat yetkililerine dayandırarak, Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü duyurmuş ancak Trump bu habere yorum yapmamıştı.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan kısa açıklamada "El Kaide'nin üst düzey isimlerinden ve Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin, Afganistan/Pakistan bölgesinde yapılan terörle mücadele operasyonunda öldürülmüştür" dendi.

Açıklamada operasyonun ne zaman yapıldığı belirtilmedi.

New York Times gazetesi, 30'lu yaşlarının başında olduğu düşünülen Bin Ladin'in son iki sene içinde öldürüldüğünü ancak "doğrulamanın zaman aldığını" duyurmuştu.

2 yıl önce ABD'nin "Küresel terörist" listesine alınan Hamza'nın el Kaide'nin gelecekteki liderlerinden biri olacağı tahmin ediliyordu.

Hamza, 11 Eylül saldırısında kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta'nın kızı ile evlenmişti.

ABD, Şubat ayında Hamza Bin Ladin hakkında istihbarat paylaşacak kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında öldürülmüştü.