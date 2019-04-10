Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber

ABD Başkanı Donald Trump Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor.

ŞEYMA SUBAŞI DA KATILMIŞTI

Festival 1986'dan beri düzenlenirkenŞeyma Subaşı, Süreyya Yalçın ve Oğulcan Engin ünlü isimlerin gitmesiyle Türkiye'de de oldukça tanınmıştı. Dünyadan Paris Hilton, Shanina Shaik, Cara Delevingne, Alessandra Ambrosio gibi pek çok yıldız da festivalin müdavimlerinden.

TRUMP FESTİVALİ İPTAL ETTİREBİLİR

Nevada Arazi Yönetimi Bürosu, festivalin organizatörlerine, alanı beton bariyerle çevirmeleri, özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu. Festival organizatörleri ise buna sert çıkarak bunun festivalin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Trump'ın ise bu konuda rest çektiği ve bu kuralların kabul edilmemesi durumunda festivali iptal ettirebileceğini söylediği iddia edildi.