Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber

Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber

ABD Başkanı Donald Trump, her yıl gerçekleştirilen ve Şeyma Subaşı'nın yakından takip ettiği Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda duvar inşa etmek istediğini açıkladı. Ayrıca Trump, geçtiğimiz aylarda festivali iptal edebileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor.

ŞEYMA SUBAŞI DA KATILMIŞTI

Festival 1986'dan beri düzenlenirkenŞeyma Subaşı, Süreyya Yalçın ve Oğulcan Engin ünlü isimlerin gitmesiyle Türkiye'de de oldukça tanınmıştı. Dünyadan Paris Hilton, Shanina Shaik, Cara Delevingne, Alessandra Ambrosio gibi pek çok yıldız da festivalin müdavimlerinden.

TRUMP FESTİVALİ İPTAL ETTİREBİLİR

Nevada Arazi Yönetimi Bürosu, festivalin organizatörlerine, alanı beton bariyerle çevirmeleri, özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu. Festival organizatörleri ise buna sert çıkarak bunun festivalin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Trump'ın ise bu konuda rest çektiği ve bu kuralların kabul edilmemesi durumunda festivali iptal ettirebileceğini söylediği iddia edildi.

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YORUMLAR (61)

  • PORTAKAL ÇİÇEĞİ:
    isabet olmuş gereksiz bir festivalmi yoksaa şeytanların bol olduğu günahkarların cirit attığı bi mekanmı belli değildi ilk defa trumpa katıldım
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  • WWWWWWWWW:
    Allah size akıl versin .haberin başlığını gördüm sanki tramp herşeyi bırakmış tek derdi Şeyma kalmış onunla orascak
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  • WWWWWWWWW:
    Bu nasıl bir haber .tramp şeymayi üzdü Adam parasını aldığı uçakları vermiyor Kimseden ses yok bide Şeyma için bagiralim ey tramp deyip .dolarını yükseltelim
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